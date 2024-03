Intossicati dopo il sushi | scoppia il caso | di chi è la colpa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 2 marzo 2024) Intossicazione da. Un nuovodi intossicazione in un ristorante “all you can eat”. Alcune persone hanno sofferto di mal di stomaco, nausea, e diarreaaver consumato piatti a base di pesce crudo.un’attenta analisi da parte delle autorità sanitarie è stata scoperta di chi è la. (Continua…) Leggi anche: La cena al ristorante finisce malissimo: 12 ricoverati in ospedale. Cos’hanno scoperto Leggi anche: Cuneo, una trentina diaver mangiato in un ristorante Intossicazione daNuovodi intossicazione dain un ristorante “all you can eat”. L’episodio è avvenuto a San Donà di Piave. Alcune persone hanno sofferto di mal di stomaco, nausea e diarrea ...