Intervento di pulizia del colonnato di piazza del Plebiscito

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn radicaledie sanificazione è stato realizzato, questa mattina, sotto ildella basilica di San Francesco da Paola indel. L’operazione, si legge in una nota, rientra tra le azioni programmate con cadenza periodica, per riportaree decoro in alcuni dei punti più critici della città, dal gruppo di lavoro voluto dal sindaco Manfredi, coordinato dall’assessore alla Salute, Vincenzo Santagada, con gli assessori al Welfare, Luca Fella Trapanese, e alla Legalità, Antonio De Jesu, le aziende partecipate Napoliservizi ed Asia Napoli, la Polizia Locale e gli operatori dei servizi sociali. Al termine dell’è stato riempito con indumenti abbandonati dai senza fissa dimora, materassi, ...

Sono in partenza i lavori al dissesto franoso in via del Palagio in Colognole , in un tratto di circa duecento metri in località Vicoferaldi. L’intervento ... (lanazione)

Bari, le motivazioni della condanna per corruzione dell’ex direttore generale dell’Ager: E per questo l’ex direttore generale dell’Ager avrebbe dovuto astenersi in relazione alla procedura per assegnare a Ercav - società del gruppo Lombardi - Il finanziamento degli interventi di pulizia ...lagazzettadelmezzogiorno

Albenga, pulizie delle spiagge: Amministrazione, Sat e stabilimenti balneari mettono nel mirino la Pasqua: Per le festività di fine mese si lavorerà per avere un litorale sgombero da detriti. Prima dell'estate nuovi ripascimento ...savonanews

Archi di piazza Cavour, c’è l’intesa per cancellare tutte le scritte: Archi di piazza Cavour, la convenzione tra i condomini e l’amministrazione comunale per la pulizia delle pareti dagli sgorbi dei writers in dirittura d’arrivo. L’accordo che si sta stringendo prevede ...ilrestodelcarlino