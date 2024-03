Inter | oggi giornata chiave per gli infortunati | previsti 3 rientri su 4! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 2 marzo 2024) Antivigilia di-Genoa che sarà determinante per capire la questione. Il Corriere dello Sport dà per atteso il rientro in gruppo di ben tre dei quattro acciaccati vicini al ritorno in campo. CHI TORNA? – Non è scontato che possano essere tutti a disposizione dopodomani per-Genoa, masi avrà qualche informazione in più sugli. Stando al Corriere dello Sport, nell’allenamento odierno è atteso il rientro in gruppo di tre dei sei giocatori al momento fermi: Francesco Acerbi, Davide Frattesi e Marcus Thuram. Il primo è quello che sta fuori da più tempo: esattamente tre settimane fa lo stop contro la Roma, dopo aver fatto gol. Il secondo ieri ha tranquillizzato i tifosi dell’, con un post social dove ha chiarito lui stesso le sue condizioni a ...