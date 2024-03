Inter in attesa di tre conferme nell’antivigilia col Genoa! Una sensazione ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

L'tra poco inizierà l'allenamento ad Appiano Gentile in vista del match contro ildi Gilardino. Inzaghi attende treimportanti. ULTIMISSIME ? Tra pochissimo l'avvierà il primo degli ultimi tre allenamenti in vista del match col. Il secondo sarà domani e poi la rifinitura lunedì mattina. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Inzaghi attendeda Davide Frattesi, Francesco Acerbi e Marcus Thuram. I tre stanno meglio e oggi dovrebbe ritornare a lavorare in gruppo. Laè che contro ilpotrebbero essere convocati. Calhanoglu, invece, rientrerà a Bologna.