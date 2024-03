Inter-Genoa | Thuram già in gruppo! ‘Ritardo’ per gli altri due ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 2 marzo 2024) Verso. I nerazzurri oggi ad Appiano Gentile per preparare la partita contro ila San Siro. Marcusin. UNO GIÀ IN? Arrivano nuovissimi aggiornamenti in casasulle condizione degli infortunati. Allenamento in corso ad Appiano Gentile, Matteo Barzaghi racconta su Twitter in vista del match contro il: «è tornato ad allenarsi oggi in. Acerbi e Frattesi lo faranno domani. Tutti potenzialmente convocabili per il. Decide poi Inzaghi. Calhanoglu lavora per il Bologna».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...