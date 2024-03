Inter-Genoa | Inzaghi lavora sui rientri Una proposta in difesa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 2 marzo 2024) L’si prepara a scendere in campo contro ildi Alberto Gilardino. Simonepensa a come dosare al meglio le dosi di lavoro. RIENTRO – A poco più di due giorni dalla sfida contro il, Simonefa i conti con lo stop di Alessandro Bastoni che salterà la gara contro il Grifone per squalifica dopo il giallo contro l’Atalanta. L’, nonostante i dodici punti di vantaggio sulla Juventus e i sedici sul Milan, non vuole rischiare troppo ma allo stesso tempo vuole gestire al meglio le forze in vista anche dell’impegno in Champions League tra circa dieci giorni. Il “problema” più grosso il tecnico lo avrà in. Con Alessandro Bastoni in tribuna, alla sua assenza si aggiunge anche quella di Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro ha ...