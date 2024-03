Inter-Genoa | Alexis Sanchez torna titolare con i nerazzurri | il cileno si gioca il futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Milano, 2 marzo 2024 – La cura Inzaghi sta avendo effetti benefici anche su. L'attaccantesembrava ai margini del progetto, quasi mai utilizzato, se non per piccoli scampoli di partita in cui la condizione non lo aveva sorretto a dovere. Anche per questo il tecnico non lo considerava come possibilee se c'era da dare fiato alla coppia Lautaro-Thuram si affidava più volentieri ad Arnautovic. L'infortunio del francese, ormai sulla via del rientro, ha permesso al 35enne di Tocopilla di avere maggiore spazio e con la determinazione che mai gli è mancata in carriera,ha ritrovato brillantezza nellete. Un finale con buoni riscontri contro l'Atletico Madrid, un assist e tante altre cose positive a Lecce, un altro passaggio vincente (da fermo) ...