Intelligenza artificiale | boom del mercato in Italia | rischi e prospettive

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 2 marzo 2024) Ildell’, in, cresce in maniera impetuosa. Nel 2023 segna +52%, raggiungendo il valore di 760 milioni di euro, dopo che già nel 2022 aveva registrato un +32% rispetto all’anno precedente. La gran parte degli investimenti – rileva la ricerca dell’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano – riguarda soluzioni di analisi e interpretazione testi per ricerca semantica, di classificazione, sintesi e spiegazione di documenti o agenti conversazionali tradizionali, mentre sono ancora limitati al 5% (38 milioni di euro) i progetti di Generative AI. 6 grandi imprese su 10 hanno già avviato almeno un progetto di AI, solo il 18% delle PMI Sei grandi impresene su dieci hanno già avviato un qualche progetto di ...