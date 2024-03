Inseguiti per due ore | Harry e Meghan | scatta la sicurezza extra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024) Prima la cattiva notizia, poi la buona. Questo è l'ordine che solitamente si suggerisce a chi deve accogliere le novità. Ed è il caso di, che solo tre giorni fa hanno saputo che non riceveranno protezione di polizia durante le loro visite nel Regno Unito. Il Duca di Sussex ha perso una causa contro il Ministero degli Interni britannico. Il principe aveva contestato in tribunale la decisione del governo di non fornirgli più lo “stesso grado” didopo che lui e la moglie avevano rinunciato ai loro ruoli reali e si erano trasferiti fuori dal Regno Unito. Ma la stessa decisione non è stata presa negli Stati Uniti, dove alla richiesta dei reali hanno risposto con "un servizio di". Stando a quanto riporta l'Express,e ...