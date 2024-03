Infarto fulminante | l’allenatore delle giovanili dell’Atletico Olbia muore in campo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 2 marzo 2024) Una tragedia nel mondo del calcio: è morto per un, mentre allenava i ragazzidi calcio, Emanuele Cossu. Il 38enne, originario di Nuoro ma residente da tempo ad, è morto durante l’allenamento della squadra giovanile locale. L’intervento dei soccorritori non è servito a nulla. Il comunicato del presidente Mario Carlo Bassi “Un lutto terribile ha colpito la famiglia. Emanuele Cossu, allenatore dei Pulcini, ci ha lasciati prematuramente. I cuccioli, gli allenatori e i dirigenti si stringono con affetto ai familiari in questo drammatico frangente”, sono le parole del presidente Mario Carlo Bassi in un post su Facebook. Mondo Tragedia nel calcio: Pedro ...