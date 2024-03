Infantino perentorio | «Cartellino rosso al cartellino blu! Tema che non esiste»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 2 marzo 2024) Gianni, presidente Fifa, boccia la proposta delblu. Il numero uno del massimo organismo calcistico internazionale commenta la notizia scaturita alcune settimane fa. BOCCIATA ? Il presidente della Fifa, Gianni, boccia totalmente la proposta: «Non verranno utilizzati cartellini blu ad alto livello. Questo è un argomento che per noi non. La FIFA è totalmente contraria ai cartellini blu. Non ero a conoscenza di questo argomento. Se volete un titolo è:alblu. Dobbiamo essere seri. Siamo sempre aperti a guardare idee e proposte. Ma una volta guardate bisogna anche tutelare l’essenza e la tradizione del gioco. Non». Le sue parole in un ...