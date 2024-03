Infantino | «La FIFA è contraria al cartellino blu»

(Di sabato 2 marzo 2024) Gianni, presidente della, ha parlato delblu a Glasgow durante la riunione dell’International Football Association Board Gianni, presidente della, ha parlato delblu a Glasgow durante la riunione dell’International Football Association Board. Le sue dichiarazioni:BLU – «Sia chiaro:rosso all’idea dei cartellini blu. Non ci saranno cartellini blu ad alti livelli. Questo è un argomento per noi inesistente, laè completamenteai cartellini blu».

