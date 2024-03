Incontro con Cristina Ceroni in vista del concerto di Goerner

(Di sabato 2 marzo 2024) In attesa deldel pianista Nelson, previsto mercoledì 6 marzo al Teatro Alighieri all’interno della stagione “Ravenna Musica”, l’Associazione Mariani organizza oggi alle ore 17 presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani (la sala si trova in via Dante 2/a), l’di introduzione all’ascolto del programma che seguirà il pianista. Relatrice sarà la ravennate, pianista nonché didatta e musicologa, fondatrice nel 2017 della scuola di pianofortePiano School.analizzerà la Ciaccona HWV 435 di Haendel, Davidsbundlertanze op. 6 di Schumann, i 10 preludi op. 23 di Rachmaninov e infine la composizione del polacco Adolf Schulz-Evler l’Arabesque de Concert “Sul bel Danubio blu” di ...

