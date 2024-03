Incompatibilità | Pastorelli lascia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Le sue dimissioni sono arrivate ieri. Alla fine, Francesco, consigliere Pd, messo di fronte all’aut aut del presidente del consiglio comunale, Luca Milani, al termine dell’iter di verifica sulla sua, ha scelto l’addio al consiglio. Il caso era scattato dopo che il rapporto professionale dicon Casa spa (giudicato incompatibile col ruolo in consiglio) era stata messo all’attenzione della conferenza dei capigruppo. La conferma delle dimissioni è arrivata ieri proprio da. "Ho rassegnato le dimissioni – spiega – ritengo di aver sempre operato nella massima correttezza. Lo dimostra il fatto che prima di entrare in consiglio, in occasione del rimpasto di giunta del 2020, mi dimisi dal direttivo dell’associazione Nelson Mandela Forum che aveva in gestione l’omonimo impianto ...