Incinta accompagna il marito dal cardiologo e si sente male | i medici fanno una cosa impensabile…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 2 marzo 2024) In un giorno come tanti presso il Tiberia Hospital di Roma, struttura di Gvm Care & Research accreditata con il SSN, si è consumata una vicenda dal forte impatto emotivo che ha coinvolto Anna, una futura mamma alla 34esima settimana di gravidanza, e il personale medico dell’ospedale. Anna,ta dalper una visita cardiologica, ha improvvisamente accusato un forte malore dovuto a una emorragia massiva acuta, mettendo a rischio la propria vita e quella della bambina che portava in grembo. Sebbene il Tiberia Hospital sia noto per le sue eccellenze in ambiti quali la senologia, ortopedia, urologia e chirurgia generale oncologica addominale, e non disponga di un reparto di ostetricia e nascite, il tempestivo intervento del dott. Massimiliano Marziali, medico chirurgo ginecologo prein quel momento, ha fatto la ...