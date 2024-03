Incidente in via Ancona | moto rubata e centauro armato | piantonato in ospedale | è grave

(Di sabato 2 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoEmergono nuovi scenari relativamente all’avvenuto nella serata di venerdì 1 marzo tra viae via Lago di Como nei pressi dello Stadio Erasmo Iacovone. Unha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava, finendo rovinosamente sull’asfalto ed è stato condotto in codice rosso presso l’Santissima Annunziata, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono giunti poliziotti della questura di Taranto e polizia locale. Durante i rilievi è emerso che lo scooter sul quale viaggiava l’uomo, risultava rubato. Sulla targa ne era stata apposta un’altra adesiva con numeri differenti, ma simile all’originale. Tra le altre cose, ilè stato trovato in possesso di una pistola clandestina, modificata. L’uomo è stato pertanto tratto ...

