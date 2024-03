Incidente ferroviario | uno schianto | la morte improvvisa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 2 marzo 2024) In una tragica sequenza di eventi alla stazione di Novi Ligure, nell’Alessandrino, si è consumata una tragedia che ha visto ladi una giovane donna, la cui identità rimane al momento sconosciuta. La vittima è stata tragicamente colpita da un treno Intercity in transito da Torino a Reggio Calabria, mentre attraversava i binari in maniera impropria. La dinamica esatta dell’è ancora sotto indagine, con tutte le ipotesi che rimangono aperte agli investigatori. Sul luogo dell’sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia ferroviaria e della scientifica, assieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. Nonostante il treno non avesse previste fermate a Novi Ligure, il macchinista è riuscito a fermare il convoglio alcune centinaia di metri dopo il punto dell’investimento, dimostrando una pronta ...