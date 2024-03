Incidente aereo | è precipitato | “Ci sono morti…”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 2 marzo 2024) Nel pomeriggio di oggi, sabato 2 marzo, una tragedia ha colpito le tranquille campagne di Vejano, un piccolo comune situato non lontano da Roma. Intorno alle 16:00, un ultraleggero èin una zona impervia, a circa un chilometro e mezzo dall’aviosuperficie locale, mietendo due vittime, di 60 e 61 anni. Le cause dell’ancora in fase di accertamento, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che il P92 della Tecnam, un velivolo leggero noto per la sua affidabilità, si sia schiantato al suolo in circostanze ancora da chiarire. Sul postoprontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorsi sanitari, inclusi elicotteri del 118, per recuperare le vittime e cercare di fare luce sulla dinamica dell’. La zona dell’, descritta come ...