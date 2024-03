Incidente a Gallarate | ciclista investito sul cavalcavia per Malpensa | è grave Traffico bloccato

(Di sabato 2 marzo 2024) Undi 34 anni è rimastomente ferito dopo essere stato travolto da un’automobile sulche oltrepassa l’autostrada A8 all’altezza del Terminal 2 dell’aeroporto di. Le condizioni dell’uomo sono critiche ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso. Non è chiara, al momento, la dinamica dell’investimento. Per permettere le operazioni di soccorso la circolazione sul ponte è stata bloccata con gravi ripercussioni sulin uscita e in entrata da Cassano. Allertati anche i vigili del fuoco di. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Nell’sono rimaste coinvolte altre quattro persone, tra cui un ragazzo e una ragazza di 23 e 25 anni, ma ...

Ieri su ilS: trovati fucili a Regusella, conti di Rovello in procura, Incidente a Uboldo, polemiche per lo stadio: I conti del Comune di Rovello Porro finiscono in procura: li ha inviati la Corte dei conti. La comunicazione giunge questo pomeriggio dell’attuale Amministrazione comunale rovellese e fa riferimento ...ilsaronno

Mattinata nera per i pedoni: anziano investito a Varese, bambino di 7 anni ferito a Gallarate: Nel giro di poche ore i soccorritori sono dovuti intervenire in più riprese per incidenti di questo tipo ... Alle 8.20 invece i sanitari erano intervenuti in via Gasparotto a Gallarate, dove un ...varesenoi

Gallarate, bambino di 7 anni investito davanti la scuola Moriggia. E’ in codice verde: Incidente stradale davanti la scuola Moriggia a Gallarate poco dopo le 8 di stamane, giovedì 29 febbraio. Urtato un bambino di 7 anni, non grave, trasportato al pronto soccorso in codice verde (immagi ...laprovinciadivarese