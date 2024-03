Inchiesta sui falsi vaccini Covid | chiesto il processo per Camila Giorgi

(Di sabato 2 marzo 2024) Macerata, 2 marzo 2024 – C’è anche la tennista(nata a Macerata), oltre alla cantante Madame, tra i 19 indagati per i quali la procura di Vicenza hail rinvio a giudizio, nell’sulle false vaccinazioni anti. L’obiettivo di chi si affidava a medici compiacenti era di ottenere il green pass, per poter svolgere ogni attività nell’epoca della pandemia. Uno degli indagati è il medico Erich Volker Goepel, finito agli arresti domiciliari nel 2022. Le accuse ipotizzate dal sostituto procuratore Gianni Pipeschi sono il falso ideologico (è il caso appunto di Madame e), corruzione e peculato. Altri quattro indagati, fra i quali la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, hanno giàil patteggiamento della pena. La dottoressa ...

