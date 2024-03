Inchiesta Perugia | Gasparri | ' serve ispezione profonda su Procura antimafia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Leggo con sconcerto le notizie riguardanti lanazionale. Non è possibile che soltanto un maresciallo della Guardia di Finanza abbia potuto scorrazzare dentro banche dati compiendo atti che sembrano assolutamente fuori da qualsiasi regola. Lanazionaleoltre a sfornare candidati per la sinistra dovrebbe essere un organo di estrema garanzia su un fronte delicato per la sicurezza dello Stato. La lotta alla criminalità organizzata é una assoluta priorità che deve vedere tutti impegnati e tante, del resto, sono le inchieste che sono state svolte con successo. Però questa vicenda getta un'ombra su questa fondamentale istituzione". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio. "Non si possono scaricare le colpe solo su un ...