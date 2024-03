Inchiesta al comune | Festa | “Trasparenza e fiducia nel lavoro della magistratura”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Seguo con la massima attenzione le indagini in corso e di cui la stampa sta dando notizia in queste ore. Auspico che lafaccia la massima chiarezza ed al più presto, perché desidero dal profondo del cuore che, sulla correttezza dell’operato mio,mia squadra e dei miei collaboratori, su cui a breve i cittadini di Avellino saranno chiamati ad esprimersi, non persistano ombre o dicerie”. E’ quanto dichiara il sindaco di Avellino, Gianluca, che aggiunge: “Non posso non notare, tuttavia, come anche in questa occasione taluni esponenti di associazioni politiche desolatamente autoreferenziali si lascino andare a giudizi tanto immeritati quanto sommari sulla mia Amministrazione che, invece, dopo anni di immobilismo e di tracollo economico e sociale, sta dando grande impulso alla ...