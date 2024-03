Incendio in casa | evacuata una famiglia | quattro intossicati - Le foto

incendio la notte scorsa, 24 febbraio 2024, nel Pisano. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 4 in località Palazzetto a Vicopisano , per un ... (firenzepost)

AGI - Una donna di 76 anni è morta questa mattina a Prato nell'incendio dell'abitazione in cui viveva, in località Santa Lucia. Nel momento in cui sono ... (agi)

Paura in una casa di riposo di Limbiate , a Monza , per un Incendio : fiamme al primo piano della Rsa, anziani evacuati nella notte (notizie.virgilio)

Grande paura nella serata di lunedì a Limbiate per un incendio Scoppia to improvvisamente nela casa di riposo per anziani “Attanasio“ in via Trieste. Le ... (ilgiorno)

Alla corsa contro il tempo per circoscrivere l’ Incendio divampato oggi pomeriggio nella logistica e deposito di materiale plastico Arcadia, in via Guido ... (ilgiorno)

Brucia l'appartamento, Fortunato Brunello trovato morto in camera da letto: l'allarme lanciato dai vicini: Un uomo è morto in un Incendio scoppiato in tarda mattinata nella sua abitazione in via Gramsci a Boschi di Baricella, nel Bolognese. I Vigili del fuoco, partiti con diverse squadre da ...leggo

“Ti uccido, meglio che ti butti dalla finestra, ti Incendio l’auto”. 68enne scatenato contro una vicina di casa: CURTI – È in corso un processo a carico di Pasquale Tirri, 68enne di Curti accusato di atti persecutori nei confronti di R.M., sua vicina di casa. La donna è stata ... ne avrebbe proferite altre del ...casertace

Cortenuova, Incendio in un appartamento: evacuata una famiglia di quattro persone fotogallery: Non sarebbero in gravi condizioni i quattro componenti di una famiglia coinvolti nell’Incendio della loro abitazione intorno ... stufetta e un calorifero elettrico accesi per riscaldare la casa, che ...bergamonews