Inaugurato il nuovo asilo nido nella frazione di Fiumaretta

(Di sabato 2 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 2 marzo 2024 - Il percorso di realizzazione dell’didel Comune di Ameglia, è giunto a conclusione. Avviato con la precedente amministrazione che aveva stanziato 175 mila per ottenere il definitivo via libera all’ospitalità dei bambini doveva superare ulteriori passaggi che l’attuale giunta ha messo a posto investendo ulteriori 75 mila euro e attivando così l’iter burocratico necessario per l’apertura. L’può ospitare fino a 24 bambini con priorità nelle iscrizioni assegnata alle famiglie residenti del Comune di Ameglia. Al taglio del nastro erano presenti gli amministratori, anche quelli della passata giunta, operatori e educatori che gestiranno la struttura. La scuola inoltre ospiterà nei prossimi mesi le attività rivolte alle famiglie gestite ...