In Serie D Domani due big-match in Versilia

(Di sabato 2 marzo 2024) Weekend ricco di gare imperdibili per le versiliesi dallaD fino alla Terza categoria. I duepiù importanti sono in D mentre di derby ce ne sono uno in Prima e uno in Seconda. Ma vediamo il palinsesto completo con le designazioni arbitrali.D (25ªgiornata). Al “Buon Riposo“alle 14.30 il Seravezza Pozzi (in crisi di risultati, con un solo punto fatto nelle ultime 6 gare) riceve il rilanciato Livorno secondo della classe: arbitrerà Andrea Mazzer di Conegliano, con assistenti Simone Mino di La Spezia e Luca Rizzo di Pinerolo. Alla stessa ora al “Necchi-Balloni“ ci sarà Real Forte dei Marmi Querceta contro GhiviBorgo, diretta da Paolo Isoardi di Cuneo, coadiuvato da Lorenzo De Giulio di Nichelino e Riccardo Trionfante di Torino. Eccellenza (24ª). Reduce da 13 punti fatti nelle ultime 5 gare, ...