In ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio

(Di sabato 2 marzo 2024) Come annunciato anche sul Giornale Xiplomatico, “L’Ambasciatore Straordinario – Storia di”: è il tributo che RaiPlay Sound ha fatto a partire dal 20 febbraio al diplomatico ucciso in Congo, RaiPlay Sound ha accolto gli ascoltatori con una serie di otto puntate del nuovo podcast intitolato “L’ambasciatore straordinario – Storia di“, ideato e realizzato dalla giornalista Antonella Palmieri. Il podcast offre un viaggio toccante tra Europa e Congo, tra passato e presente, per commemorare e ricordare l’ambasciatore italiano, tragicamente ucciso il 22 febbraio 2021 in un’imboscata nella provincia di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. Le puntate del podcast rivivono alcuni momenti significativi della vita di...

