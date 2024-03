In pensione D’Orazio segugio anti-spaccio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Il luogotenente Alberto, da anni alla guida del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Chiavenna, dopo una lunga e brillante carriera ha lasciato il servizio, a 58 anni, per il raggiungimento della meritata. Arruolatosi nell’Arma nel 1987 frequentando la scuola Carabinieri di Campobasso, ha poi frequentato quella di sottufficiali sino al 1989, per essere quindi destinato al primo incarico alla Stazione di San Benedetto Po nel Mantovano con il grado di vice brigadiere e poi alla Stazione di Bergamo Principale. Dal 1992 è trasferito al Comando Compagnia di Chiavenna ricoprendo vari incarichi fra cui quello di comandante della caserma di Traona. Nel 2006 partecipa alla Missione di pace Eurofor in Bosnia-Erzegovina. E dal 2009, invece, è in servizio all’Aliquota operativa chiavennasca dove effettua ...