In onda la video-confessione di Olindo | cosa fa Picozzi Nuzzi | Lo rispetto

(Di sabato 2 marzo 2024) L'udienza per la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba è stata rinviata al 16 aprile, data in cui si saprà se ci sarà un nuovo capitolo processuale perRomano e Rosa Bazzi, che stanno scontando l'ergastolo. Ieri nell'aula della Corte d'Appello di Brescia l'avvocato dello Stato, Domenico Chiaro, che rappresenta l'accusa, ha spiegato che "c'è un poderoso movente" contro la coppia cnnata in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba, c'è "lo stesso atteggiamento degli imputati, ma anche le lesioni inferte alle vittime da una mano sinistra meno forte (lei, ndr) e una destra più forte, i contenuti scritti dasulla Bibbia, i colloqui psichiatrici". Tra questi colloqui, c'è ilin cuiparla con il criminologo Mario, lunghi ...

Helen Mirren in difesa degli ulivi in Puglia: «Per me è come perdere il Colosseo a Roma»: Nel corso dell’intervista di ieri nel programma "Splendida Cornice", condotto da Geppi Cucciari in onda in prima serata nel giovedì di Rai3, ha voluto sensibilizzare il pubblico sui danni che la ...ilmattino

Luisa Ranieri: «Johnny Depp mi ha offerto un ruolo nel suo nuovo film e lavorerò ancora con Paolo Sorrentino»: È Luisa Ranieri la protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore ...ilmessaggero

Il Giallo di Casa Italia / Abbiamo ritrovato il Martines perduto (video) In evidenza: di Gabriele Majo Parma, 1 Marzo 2024 - (Gmajo) – Alla ricerca del Martines perduto… Come premio per essermi sciroppato tre puntate intere di Casa Italia – nel tentativo di trovare il collegamento del ...gazzettadellemilia