Vacanze sulla neve? Specialmente in montagna , la pelle esige un rituale skincare utile a proteggerla da freddo, intemperie e sbalzi termici. Per non arrivare ... (iodonna)

In montagna torna la neve e gli impianti sciistici festeggiano: piste aperte fino a Pasqua. Pericolo valanghe in Alto Adige: Il clima siccitoso che ha caratterizzato l’intero mese di febbraio ha lasciato spazio in apertura di marzo a delle forti nevicate che stanno risollevando una stagione sciistica iniziata in ritardo. La ...repubblica

Meteo: maltempo non darà tregua, altro diluvio alle porte: Trend piovoso Il clima italiano sta vivendo un periodo di grande turbolenza, con un’alternanza di siccità e precipitazioni intense che stanno mettendo a dura prova il territorio. Dopo un lungo periodo ...meteogiornale

Meteo Sud: domenica tregua ma da lunedì torna il maltempo: Temperature in aumento, su valori quasi primaverili. Lunedì torna la neve in montagna, temperature in diminuzione - la perturbazione attesa ad inizio settimana, oltre a piogge e temporali anche di ...3bmeteo