In mediana torna Duncan. E Dodo è tra i convocati

(Di sabato 2 marzo 2024) Centocinquantanove giorni. Tantoha dovuto attendere prima di poterre tra idella prima squadra, a oltre cinque mesi dalla lesione al legamento crociato destro che lo ha messo ko tutta la prima parte di stagione. L’annata del terzino brasiliano ripartirà oggi da Torino, dove l’ex Shakhtar si accomoderà in panchina dopo i 60’ di lunedì giocati con la Primavera, che presto darà spazio anche a Castrovilli. Per il match contro i granata mancheranno all’appello sia Christensen che, soprattutto, Martinez Quarta e Kouame: l’argentino, alle prese nei giorni scorsi con una colica, è stato dimesso giovedì dall’ospedale al termine di un ricovero durato ben quattro giorni ma presto riprenderà ad allenarsi in gruppo, mentre l’ivoriano - gravato dai postumi della malaria - effettuerà nel corso della prossima settimana i ...

