In cinque distruggono vetrata Via sigarette e gratta e vinci | Colpo da quasi 6 000 euro

(Di sabato 2 marzo 2024) "Sono disperato: solo nel mese di febbraio, hanno tentato quattro volte di fare irruzione nella mia attività. Nei primi tre casi non ci sono riusciti, mentre in occasione dell’ultimo sì. Il 2024 è partito malissimo da questo punto di vista, ma anche il 2023 e gli anni precedenti non sono stati da meno. Andare avanti così diventa molto complicato". Non c’è tregua per Federico Bacconi e il suo "Bar dei Campioni" di via di Gello. Nella notte fra lunedì 25 e martedì 26 marzo, più precisamente alle 2.30, una banda di delinquenti ha spaccato ladella porta d’ingresso, per poi intascarsi - fra, altri oggetti e spiccioli - circa 6mila. Unche ha scosso e non poco il titolare. "Soprattutto perché nell’ultimo periodo ho ricevuto continuamente il ...