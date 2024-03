Immobili | prezzi stabili in Toscana Fa eccezione Livorno | +2 | 5 per cento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 – Mentre a livello nazionale idegliusati sono aumentati di quasi il 2 perin un anno, restanoin, senza nessuna variazione rispetto a febbraio 2023. E' quanto rileva il portaleare Idealista, che indica la Valle d'Aosta la regione dove iaumentano di più anche rispetto all'ultimo mese (+2,2 per). La, invece, rispetto a gennaio 2024, segna un +0,1 per. Considerando invece ial metro quadrato, è Lucca a confermarsi la terza provincia italiana più cara, con 3.109 euro, per effetto, soprattutto, dei costi deglia Forte dei Marmi, dopo Bolzano, con i suoi 4.504 euro al metro ...