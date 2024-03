Immigrazione clandestina a Carbonara di Nola | 14 in un appartamento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 2 marzo 2024)di. Erano in 14, tutti stranieri, di cui 6 irregolari in undi 100 metri quadridi. Quattordici persone in poco meno di 100mq, tutti stranieri, di questi sono risultati irregolari sei. Questo hanno accertato i Carabinieri della stazione didi. I militari hanno così denunciato un 27enne, imprenditore del posto e un 39enne di origini cingalesi. Il primo aveva sub-affittato al 39enne una villa fatiscente nel comune didi. L’uomo originario del Bangladesh, insieme ad altri 13 extracomunitari, occupava l’immobile pagando circa 1500 euro al ...