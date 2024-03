Il Torino resiste in 10 | Fiorentina deludente Pari all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilriesce a strappare un pareggio in dieci uomini contro lacon il risultato di 0-0. Allo Stadio Olimpico nessun gol tra le due squadre. POCHE EMOZIONI –finisce con il risultato di 0-0, il sabato sera di Serie A non regala particolari emozioni. La squadra di Ivan Juric vive una partita veramente sfortunata, a partire dall’infortunio nei primi minuti di Ivan Ilic. Al suo posto è entrato Samuele Ricci, espulso al 49? del primo tempo per doppia ammonizione nel giro di 5 minuti. Nonostante questo le azioni più pericolose le mette a segno il, prima con una cavalcata in solitaria di Raoul Bellanova poi con un colpo di testa di Duvan Zapata. Laci ha provato nella ripresa con Giacomo Bonaventura, anche lui di testa, ma Milinkovic-Savic ...