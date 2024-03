Il set | l’incidente | i litigi e l’addio | la storia d’amore tra Luca Argentero e Myriam Catania

Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 La donna non era in pericolo di vita dopo l’incidente ma, con il passare delle ore, la situazione si è aggravata. Francesca ... (dayitalianews)

Varese – Non c’è stato nessun lieto fine per Michela Valdes , 34 anni, morta diciotto mesi dopo un drammatico incidente avvenuto in Salento e da cui non si è ... (ilgiorno)

Per cause da dettagliare lo scontro fra due auto nei pressi di una rotatoria, sulla strada che Colle ga Mesagne e Torre Santa Susanna . Una delle due auto , in ... (noinotizie)

È stato denunciato, con l’accusa di ricettazione, un diciassettenne di origine tunisina, ma potrebbe incorrere in guai più seri per la morte di una donna ... (ilrestodelcarlino)

Dwayne Johnson vuole sapere chi ha trattato male Rebecca Ferguson sul set: Che cavolo è questo”. A difenderla, la sua co-star di Hercules: scopriamo cosa ha detto in riferimento allo spiacevole incidente! Dwayne Johnson minaccia l'”idiota” che ha offeso Rebecca Ferguson sul ...cinematographe

Processo per il caso "Rust", un membro della crew accusa Alec Baldwin: "Ha insistito per usare una pistola vera": Sul banco degli imputati al momento c'è Hannah Gutierrez-Reed, responsabile delle armi sul set e spunta un filmato compromettente ...tgcom24.mediaset

Che cosa sappiamo del processo ad Alec Baldwin per l’incidente sul set di ‘Rust’: Dopo essere stato accusato, assolto e di nuovo accusato, l'attore andrà a processo questo luglio, in New Mexico. Cominciati intanto i lavori in aula per Hannah Gutierrez Reed, armaiola del set, accusa ...rollingstone