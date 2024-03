(Di sabato 2 marzo 2024)20 anni ilha l’occasione dire a mettere in fila quattro vittorie consecutive. Potrà provarci domani in casa della Lucchese,aver lasciato a secco nell’ordine Recanatese, Pontedera e Ancona. Un tris al quale potrebbe seguire unche, in serie C, manca da 20 anni. Era la stagione 2004-2005. Era ildi Acori, quel fantasticoche alla fine del campionato ottenne la promozione in serie B. Con 70 punti conquistati, al termine di una cavalcata incredibile. Fatta anche, di seiconsecutivi nel girone d’andata. Battendo, nell’ordine Fermana, Martina Franca, Giulianova, Foggia, Cittadella e Reggiana. Un momento d’oro per quella squadra quasi imbattibile. Che ildi Troise ha ...

Il RImini ci riprova, vent'anni dopo. A Lucca per un poker di successi:

Via Ducale, basta automobili. Buca pericolosa: traffico in tilt. I residenti chiedono la tregua: "Quando diciamo – aggiunge il Comitato Rione Clodio – che le nostre sono strade di impostazione medievale e che non possono sopportare il traffico proveniente da una circonvallazione, oggi ne abbiamo ...ilrestodelcarlino

Si apre voragine in via Ducale: “Troppo traffico su strade medievali, l’asfalto si sgretola”: Il comitato residenti attacca l'amministrazione per lo stato dell'asfalto in via Ducale, a seguito delle modifiche alla viabilità ...altarimini