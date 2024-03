Il racket delle recensioni spreme i ristoranti | Dacci 400 euro | altrimenti ti affossiamo” Inchiesta sul business dei ricatti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 2 marzo 2024) Di agenzie che vogliono vendere followers fasulli e fintene è zeppo il web. Ora però, oltre che fastidiose, sono diventate aggressive e se non si accetta di investire con loro, ricattano anche di invadere gli spazi Google e TripAdvisor dei locali con testimonianze e commenti negativi. Così da spingere gli avventori a virare verso un altro indirizzo. E così se non si paga, se si decide di lavorare in maniera onesta, ci si ritrova bombardati da parole penalizzanti e col ristorante vuoto, mentre gli imprenditori scorretti riempiono i tavoli e hanno addirittura liste d’attesa. Questo articolo è stato pubblicato nell'ultimo numero della rivista mensile del Gambero Rosso La denuncia al commissariato A raccontare tutto al commissariato della polizia di Stato è stato un ristoratore di Trastevere, Vincenzo Colao, patron di Ripa12. Il Gambero Rosso ha potuto ...