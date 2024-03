Il racket della rotta balcanica Gli schiavi della porta accanto Sfruttati | pestati | ricattati a vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) di Pietro Mecarozzi Gestivano da Siena l’immigrazione clandestina di connazionali pakistani, per poi aggiogarli sotto una morsa fatta di estorsione e violenza. Nove persone, anche loro di origine pakistana, sono state fermate dalla squadra mobilequestura di Siena nella mattinata del 29 febbraio dopo un’indagine iniziata nel marzo 2023. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, e per tutti e nove i reati contestati, a vario titolo, vanno dall’organizzazione per l’ingresso illegale di plurimi clandestini alla rapina, dalle lesioni a un tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti di una delle vittime. Il copione, per quanto l’immigrazione clandestina, è purtroppo già noto: chi voleva partire doveva pagare migliaia di euro ai vertici dell’associazione criminale, per poi ...