Il Provinciale 2024 | terza puntata stasera | 2 marzo | il Tevere

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo le prime tre puntate andate in onda tra settembre e ottobre 2023, torna da sabato 17 febbraioe per cinque appuntamenti Il– Il racconto dei racconti, il programma di Rai 3 condotto da Federico Quaranta che ci fa viaggiare per l’Italia alla scoperta di territori e storie. Storie che hanno costruito l’immaginario di tutti, che hanno determinato il carattere del Paese, la sua sensibilità. Storie nate in provincia e poi diventate patrimonio e memoria collettive. Ad accompagnare Federico Quaranta in questa esperienza ci sarà Angela Rafanelli che, parallelamente, compirà un viaggio nella contemporaneità cercando di scoprire quali siano i risvolti attuali di quelle tradizioni che hanno radici profonde. Il– Il racconto dei racconti è un programma scritto da Andrea Caterini e da Sara Bonetti, Francesco ...