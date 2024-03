Il piccolo Lionel Catanzariti e i presunti maltrattamenti Il pm vuole archiviare | la famiglia si oppone

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 2 marzo 2024) Un caso controverso, sul quale a fine marzo arriverà la valutazione che archivierà definitivamente le accuse o consentirà di andare a processo e di analizzare le indagini delle forze dell’ordine suial, bambino autistico ospitato da un centro di riabilitazione della provincia di Como. Per il Pubblico Ministero, nessuna lesione è stata causata per colpa o per omissione di vigilanza da parte dei sanitari della struttura sulla base delle indagini svolte dai carabinieri a “Villa Santa Maria” di Tavernerio, in provincia di Como, dove il bambino era stato ricoverato dal 2019 per questioni legate allo sindrome di cui è portatore. Da qui la richiesta di archiviazione della denuncia da parte della...