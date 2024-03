Il Paradiso delle Signore | spoiler | Rosa in una brutta situazione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 2 marzo 2024)Camilli sarà nei guai al, come segnalano glirelativi ai prossimi episodi. La ragazza, infatti, apprenderà da sua madre Wanda che presto arriverà a Milano., di fronte a quella notizia, andrà in panico dal momento che sua madre non è al corrente del fatto che lei stia lavorando al grande magazzino milanese in qualità di Venere. Anche Armando, quando sua nipote gli riferirà dell'imminente arrivo di Wanda, apparirà agitato e preoccupato. Marcello, invece, constatando l'apprensione die di Ferraris, penserà ad una possibile soluzione e metterà a punto un piano per evitare che la madre della Camilli scopra la verità in merito al vero lavoro che sta svolgendo la figlia. Barbieri, in particolare, suggerirà alla ragazza di far ...