Il Papa e la teoria gender | Il pericolo più grande

(Di sabato 2 marzo 2024) "Oggi ilpiù brutto è l’ideologia del, che annulla le differenze". CosìFrancesco nell’incontro in Vaticano con i partecipanti al Convegno Internazionale “Uomo-Donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni”. Il Pontefice, molto raffreddato, ha chiesto al collaboratore, monsignor Ciampanelli, di leggere il testo preparato. "Cancellare la differenza è cancellare l’umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda ‘tensione’", ha affermato il Santo Padre.