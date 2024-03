Il mondo della pizza è cambiato. Ecco come

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 2 marzo 2024)deve essere unaoggi? Quanta formazione serve perché sia buona, digeribile, contemporanea, gourmet, all’avanguardia. Nutriente. Perché tutte quelle farine? Meglio latonda? O quella in teglia? E chi mi propone un percorso di degustazione, con impasti diversi e topping alternativi, in realtà cosa mi sta offrendo? Una esperienza. Propriose foste in un ristorante gastronomico. Fino a dieci anni fa, lase non quella fatta a casa da mamma, si mangiava spesso nel cartone, davanti ad una partita di calcio, bevendo una birra, e dalla quarta fetta era pure fredda. Poi abbiamo iniziato a fare caso… alle cose, a ciò che mangiavamo, alla bottiglia di acqua che svuotavamo prima di dormire, e lì vuol dire che c’era stato un problema con gli enzimi responsabili del processo di ...