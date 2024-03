Il mondiale di F1 ricomincia dalla fine |  Verstappen primo | Perez secondo davanti alla Ferrari di Sainz

(Di sabato 2 marzo 2024) Dunque, dove eravamo rimasti? Esattamente allo stesso punto, con Verstappen che vince ilGran Premio della stagione con la mano fuori dalstrino eper una volta suo valletto a distanza meno siderale del solito. Dunque Red Bull prima e seconda. Con una macchina nuova significativamente diversa da quella che ha cannibalizzato il 2023. Faceva impressione vedere su due monitor diversi Pogacar strapazzare tutti su strade bianche e Verstappen fare lo stesso su strade asfaltate nel deserto del Bahrain. Siamo nella categoria dei despoti. Max ha vinto l’ottava gara di fila, terza striscia più lunga nella storia della F1, 18 nelle ultime 19 con il 99esimo podio da quando è arrivato in F1. Per non farsi mancare niente l’olandese ha anche completato il Grande Slam (pole position, giro veloce e vittoria). Bene, ma dietro di lui? ...

In Bahrain Verstappen ricomincia come aveva terminato il 2023: Stagione nuova, vincitori vecchi. Si può definire così l’inizio del mondiale 2024 di Formula 1, che ha preso il via oggi con la prima gara sul circuito del Bahrain. Come nel 2023 a vincere è stato Max ...rsi.ch

Dominio Verstappen-Red Bull nel primo Gran Premio del mondiale, Ferrari 3ª con Sainz davanti a Leclerc: Giro 3/57 – Russell supera Leclerc: attacco all'esterno di curva 4 dopo aver sfruttato il DRS, il monegasco della Ferrari scivola al terzo posto. Giro 7/57 – Leclerc viene superato anche da Perez, ...eurosport

formula uno gp bahrain 2024 verstappen ferrari: L’illusione della caccia a Max dura neanche un giro. Verstappen ricomincia dove aveva lasciato: vincendo la prima gara dell’anno in Bahrain. Successo numero 55 per l’olandese con tanto di giro veloce, ...repubblica