Il Milan vince contro la Lazio | nervosismo e proteste | i biancocelesti chiudono in otto

(Di sabato 2 marzo 2024) Un gol di Okafor all'88mo regala alun successo pesantissimo sulla, nella sfida d'apertura della 27ma giornata di Serie A. All'Olimpico finisce 1-0 grazie al sigillo in extremis del giovane svizzero entrato dalla panchina ma la partita nel finale si trasforma in una corrida per le espulsioni nella ripresa di Pellegrini, Marusic e Guendouzi, con icostretti addirittura a chiudere in. Annullato per fuorigioco un gol a Leao, con netta deviazione di Gila. Con questo successo la squadra di Pioli mette fine a un fildi tre gare senza vittorie tra Serie A ed Europa League, salendo a 56 punti e portandosi momentaneamente a -1 dalla Juve seconda, mentre gli uomini di Sarri rimediano il quarto ko nelle ultime sei di campionato (secondo di fila), restando a quota 40. ...

Troppo pesanti le assenze. l’Olimpia Milano cade alla LDLC Arena, il nuovo palasport di Lione , dove l’ASVEL Villeurbanne si regala una vittoria per 81-77 che ... (sportface)

Non basta l’espulsione di Luca Pellegrini a facilitare il compito di Stefano Pioli , aiutato da Okafor praticamente nei minuti finali della partita con la rete ... (inter-news)

Lazio-Milan 0-1, decide il gol di Okafor. Caos Di Bello: espulsi Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Rissa al fischio finale: Venerdì 1 Marzo 2024, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 22:59 I VIDEO PIÙ VISTI ...ilmessaggero

MOVIOLA | Lazio-Milan, Di Bello torna "Di Brutto": tutti gli episodi disastrosi: Il Milan vince di misura all'Olimpico contro la Lazio in una marea di polemiche. Prova disastrosa dell'arbitro Di Bello che sembra non ha mai in mano il controllo della partita. Il fischietto di ...lalaziosiamonoi

SERIE A - Lazio-Milan 0-1: decisivo il gol di Okafor, tre espulsi per i biancocelesti: L'anticipo di lusso della 27esima di serie A tra Lazio e Milan termina con la vittoria dei rossoneri all'Olimpico per 1-0. Decide una rete all'88' di Okafor in una ripresa infuocata che bilancia un ...napolimagazine