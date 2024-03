(Di sabato 2 marzo 2024) Unche diventa "elemento di promozione delle attività", nelle Apuane che sono uno "straordinario giacimento naturale", diovviamente. Parole del governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, in chiusura del convegno sul prodotto lapideo tenutosi a Gorfigliano nei giorni scorsi, che hanno scatenato le reazioni del gruppo di Unione popolare di Massa. "Bisogna affrontare la pianificazione delle attività che vada oltre Carrara mentre sul monte Altissimo in Garfagnana c’è un atteggiamento che crea estrazione di serie A e di serie B" aveva detto Giani. "Parole che sono distanti anni luce dalle nostre e pensiamo di molti cittadini del nostro territorio e che fanno discutere provocando malumori nel mondo ambientalista. Perché il presidente si è sbilanciato a favore dell’estrazione delparlando di "visione organica" per ...

"Il marmo non promuove il parco" . Gli ambientalisti alzano la voce: Perché il presidente si è sbilanciato a favore dell'estrazione del marmo parlando di "visione organica" per poi arrivare a dire che "non possiamo consentire che solo a Carrara si escavi marmo" e in ...

