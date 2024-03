Il make up firmato Giorgio Armani ha uno stile inconfondibile E una nuova mente creativa al debutto | che abbiamo incontrato in backstage | a Parigi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 2 marzo 2024) È nelno dell’ultima sfilata Couture che avviene il nostro incontro con Hiromi Ueda,Global-up ArtistBeauty, lieve e sorridente, ma attenta a ogni dettaglio nell’aggiungere a ciascuna modella un tocco personale, per renderla appunto unica. Poi un’intervista per raccontare, per la prima volta, il suo punto di vista. Alla sfilataPrivé primavera/estate 2024 ha ideato 94 creazioni, o forse novantaquattro sogni. Luminosi sempre, grazie anche a unup sorprendente, vibrante, inedito. ...