Il Giappone ha ospitato una conferenza volta a promuovere la ripresa e la crescita economica dell’Ucraina

(Di sabato 2 marzo 2024) Trecento funzionari governativi e rappresentanti del mondo aziendale si sono riuniti per mostrare il sostegno delalla ricostruzioneTOKYO–(BUSINESS WIRE)–Il 19 febbraio, rappresentanti dei governise e ucraino e di varie aziende si sono riuniti a Tokyo per la-Ucraina per la promozione della ricostruzione e della. La delegazione del governose, guidata dal Primo ministro Kishida Fumio, si è impegnata a sostenere a lungo termine latramite una partnership pubblica-privata. La delegazione ucraina, guidata dal Primo ministro Denys Shmyhal, ha ringraziato ilper la sua assistenza e ha invitato le ...