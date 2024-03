Il fratello di Higuain | 'Lautaro e il record di gol? Ai tempi di Gonzalo non c'era il var Meglio Vlahovic di Osimhen'

Nicolas Higuain: «Gonzalo potrebbe aiutare Giuntoli alla Juve. Allegri L’anno prossimo lotterà per lo scudetto»: Nicolas Higuain, fratello del più noto Gonzalo, ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport riguardo Napoli Juve e non solo. Quella dell’anno scorso è stata una stagione anomala col Mondiale ...juventusnews24

Il fratello di Higuain a Gazzetta: 'Giuntoli porterà la Juve a vincere lo scudetto. Gonzalo Potrebbe dargli una mano...': Intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo, ha analizzato diversi temi relativi sia alla sfida tra i bianconeri e il Napoli, ma anche a quello che sarà ...ilbianconero

Higuain, il fratello: "Napoli Ho rispetto per i tifosi ma non per De Laurentiis: ha fatto mille promesse senza mai mantenerle": Napoli - Nicolas Higuain, fratello ed ex agente di Gonzalo, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parlando della sfida di domani sera tra Napoli e Juventus. Il fratello del Pipi ...msn