Il Fantateatro e i suoi giovani aspiranti attori su un palcoscenico vero

(Di sabato 2 marzo 2024) Bologna, 2 marzo 2024 - Li accompagnano, li vedono crescere, liberarsi della timidezza e mettersi in gioco. Li ascoltano, lasciandoli liberi di esprimersi. Li fanno divertire, giocare, creare. Ma intanto gli insegnano che ogni espressione è bella e che essere se stessi è la più grande conquista che possono fare. Il teatro e la passione per la recitazione, chi lo sa, un domani continuerà oppure no. Ma intanto il bambino vive un percorso di crescita e questo basta. È questa la filosofia alla base dei corsi di teatro deldi Bologna, come riporta l’agenzia Dire. A Bologna, da anni, è un'istituzione: difficile non conosceree la sua compagnia, un affiatato gruppo dissimi che porta in scena spettacoli per ragazzi, scuole e famiglie da quasi 20 anni, in città ...